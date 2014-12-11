У Києві повністю згорів паб (фото, відео)

У Києві в першій половині дня згорів паб "Портер", який знаходиться в Солом'янському районі на вулиці Клименко, повідомляє кореспондент ТСН.

Пожежники прибули на виклик через 30 хвилин пожежу загасили, однак сила спалаху була такою, що велике приміщення вигоріло дотла.

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Вогнища загоряння, за попередніми даними, перебували як на літньому майданчику закладу, так і всередині.

Пожежні підозрюють підпал, оскільки вогонь поширився дуже швидко і був дуже потужним.

На даний час загоряння повністю ліквідовано, представники міліції на місце події поки не прибули. Нагадаємо, 29 жовтня в Києві загорівся кінотеатр "Жовтень", який розташований у центрі столиці на вулиці Костянтинівській.