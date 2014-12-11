Комісія Київради ініціює перейменування низки вулиць, в тому числі Щорса і Чапаєва

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав депутат Київради і член цієї комісії Павло Бригинець. За його інформацією, вулицю Щорса в Печерському районі пропонується перейменувати у вулицю Євгена Коновальця, а вулицю Чапаєва в Шевченківському районі - на вулицю В'ячеслава Липинського.

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Погоджено також проспект 40-річчя Жовтня у Голосіївському районі перейменувати на Голосіївський проспект.

«Комісія прийняла ряд рішень щодо перейменувань деяких вулиць Києва. Наприклад, вулицю Крупської у Дарницькому районі комісія пропонує перейменувати у вулицю Павла Чубинського, вулицю Ленінську у Святошинському районі - на вулицю Петра Дорошенка», - повідомив депутат.

За словами Бригинця, комісія підтримала наступні перейменування: вулицю Криленка у Святошинському районі - на вулицю Олексія Береста; провулок Чеслава Бєлінського у Шевченківському районі - на провулок Алли Горської; вулицю Академіка Шліхтера у Дніпровському районі - на вулицю Віфліємську; вулицю Юрія Коцюбинського у Шевченківському районі - на вулицю Володимира Винниченка; вулицю Максима Горького у Солом’янському районі (Жуляни) - на вулицю Анатолія Лупиноса; вулицю Максима Горького у Дарницькому районі (Бортничі) - на вулицю Кирила Осьмака.

«На розгляд комісії також вносилась пропозиція перейменувати бульвар Давидова у Дніпровському районі на бульвар Віктора Некрасова, проте в результаті обговорення з’ясувалося, що місцеві жителі категорично проти зазначеного перейменування, тому комісія прийняла рішення не перейменовувати бульвар Давидова, а іменем Некрасова найменувати одну з інших вулиць Києва», - зауважив Бригинець.

Проекти рішень, що будуть підготовлені по перерахованих 11 вулицях, перейменування яких погоджено, мають пройти розгляд постійних комісій Київради і потім будуть винесені у сесійну залу, зазначив Бригинець.