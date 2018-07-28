У Києві у сутичках під час акції протесту проти забудови екопарку "Осокорки" травмовано п’ятьох осіб – активісти

Активісти та місцеві жителі заявляють, що забудовник намагається незаконно побудувати житловий комплекс на території екопарку, до складу якого входять озера Небреж, Тягле та Мартишів.

У Києві під час акції протесту проти забудови екопарку "Осокорки" сталися сутички, травмовано п’ятьох осіб.

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Про це партія «Національний корпус» повідомляє у Facebook. «Активісти Національного корпусу та Національних дружин спільно з місцевою громадою вийшли на мирну акцію протесту проти незаконної забудови екопарку "Осокорки"… Забудовник банк "Аркада", попри численні звернення місцевих жителів та порушуючи норми законодавства, намагається збудувати житловий комплекс на території екопарку, до якого входять озера Небреж, Тягле та Мартишів», - сказано у повідомленні.

Проте, прибувши на місце, учасники акції зіштовхнулися з невідомими озброєними людьми у масках, які не дозволяли знести паркан, котрий було встановлено незаконно.

На місце проведення мирної акції забудовник викликав поліцію, яка затримала кількох активістів.

У процесі затримання силовики використали спецзасоби, газові балончики, попри те, що поряд були жінки та діти. Також газ застосували і щодо народного депутата України Олега Петренка, котрий намагався звільнити затриманих.

«Дії поліції були вкрай агресивні, це підтверджує думку, що вона діяла на замовлення забудовника», - заявили активісти.

«В результаті було травмовано п'ятьох учасників мирної акції, деяких з них з тяжкими травмами голови було госпіталізовано. Також поліція жорстоко побила й абсолютно нелегально відвезла двох активістів до відділку, проте зусиллями громадськості їх вдалося відстояти», - повідомили у «Нацкорпусі».