На станціях метро "Нивки" і "Героїв Дніпра" жетон можна буде купити лише через автомати

Водночас представники підприємства повідомили, що придбати безконтактні картки і поповнити їх пасажири зможуть у касах метрополітену.

Також у прес-службі нагадали, що програму з продажу жетонів за допомогою автоматів вже введено на станціях «Поштова площа», «Кловська», «Театральна», а на станціях «Деміївська» і «Голосіївська» продаж жетонів, безконтактних карток і їх поповнення повністю здійснюється за допомогою автоматів.

Читайте такожПобудувати метро на Троєщину можна за 2 роки - Кличко

Як повідомляв УНІАН, у вересні начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагинський заявив про перехід столичної підземки на автоматизовану систему проходу пасажирів і поступове вилучення жетонів з обороту.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких становить близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену нараховує 824 одиниці.