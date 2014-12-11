У Києві з'явиться посольство Австралії

Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт в ході двосторонньої зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"У нас в Україні знаходиться тільки тимчасове дипломатичне представництво, але з лютого наступного року в Києві вже буде працювати постійне посольство", - заявив Ебботт.

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Президент України прибув до Австралії 10 грудня. В ході візиту Петро Порошенко відвідає Мельбурн, Сідней і Канберри. За повідомленням прес-служби президента, Порошенко проведе зустрічі з генерал-губернатором Австралії Пітером Косгроувом і з членами австралійської робочої групи, що розслідує причини катастрофи Боїнга 777, повідомляє ZN.ua.

У програмі візиту Петра Порошенка намічені зустрічі з представниками ділових кіл Австралії, в ході яких планується обговорення перспектив інвестування в українську економіку. Сторони торкнуться і співпраці у сфері ядерної енергетики, зокрема обговорять можливість поставок урану з Австралії.