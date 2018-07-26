У Києві з 28 липня майже на місяць закриють два трамвайних маршрути, їх замінять автобусами (схеми)

У цей також період буде змінено маршрут автобусів № 2 та №9.

У Києві з 28 липня орієнтовно до 20 серпня закривається рух трамвайних маршрутів №№ 14, 15.

Як повідомили у прес-службі КП «Київпастранс», для обслуговування пасажирів на цей час організовується рух тимчасових автобусних маршрутів у звичайному режимі руху.

Автобусний маршрут №14ТК «Проспект Відрадний – станція метро «Берестейська» буде слідувати за маршрутом: б-р В. Гавела (від просп. Відрадного) – вул. Каблукова – вул. Героїв Севастополя – вул. М. Василенка – ст. метро «Берестейська», у зворотному напрямку: вул. М. Василенка – б-р В. Гавела.

Крім того, курсуватиме автобусний маршрут №14Т на період з 30 липня до 3 серпня та з 6 серпня до 20 серпня за маршрутом: «Проспект Відрадний – станція метро «Лук’янівська» трасою: б-р В. Гавела (від просп. Відрадного) – вул. Каблукова – вул. Героїв Севастополя – б-р В. Гавела – вул. М. Василенка – вул. Дегтярівська – вул. Довнар-Запольського – вул. Білоруська – Лук’янівська площа, у зворотному напрямку: Лук’янівська площа – вул. Дегтярівська – вул. М. Василенка – б-р В. Гавела (до просп. Відрадного).

На період 28-29 липня та 4-5 серпня передбачено роботу автобусного маршруту № 14ТД «Проспект Відрадний – Контрактова площа», який курсуватиме трасою: б-р В. Гавела (від просп. Відрадного) – вул. Каблукова – вул. Героїв Севастополя – б-р В. Гавела – вул. М. Василенка – вул. Дегтярівська – вул. Мельникова – вул. Січових Стрільців – вул. Глібова – вул. В. Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Костянтинівська – Контрактова площа (вул. Спаська), у зворотному напрямку: вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – Лук’янівська площа – вул. Дегтярівська – вул. Василенка – б-р В. Гавела (до просп. Відрадного).

Також «Київпастранс» інформує, що з 28 липня до 20 серпня внесено тимчасові зміни у трасу слідування автобусного маршруту №2 «Вул. Булгакова – станція метро «Шулявська» у напрямку вул. Булгакова, а саме організовано рух маршруту за наступною схемою: від ст. м. «Шулявська» до просп. Космонавта Комарова за постійною схемою, далі – б-р В. Гавела – вул. Білецького – вул. Героїв Севастополя, далі за постійною схемою.

З 28 липня до 20 серпня внесено тимчасові зміни у трасу слідування автобусного маршруту №9 «Вул. Булгакова – станція метро «Лук’янівська» у напрямку станції метро «Лук’янівська», а саме організовано рух маршруту за наступною схемою: від вул. Булгакова до просп. Космонавта Комарова за власною трасою, далі – просп. Космонавта Комарова – вул. Героїв Севастополя – вул. Академіка Стражеска – б-р В. Гавела – вул. Академіка Каблукова – вул. Героїв Севастополя – б-р В. Гавела, далі за власною трасою.

Зміни в роботі міських маршрутів пов’язані з дорожніми роботами.

Як зазначається, від початку і до закінчення робіт (орієнтовно до 20 серпня) пасажири автобусів маршрутів № 14Т, № 14ТК, № 14ТД мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 17 липня по 23 серпня припинив роботу столичний фунікулер.