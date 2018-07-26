Не працювали насоси: у "Київавтодорі" пояснили, чому затопило тунель на "Дорогожичах"
Затоплення території біля станції метро «Дорогожичі» сталося через вимкнення каналізаційних насосів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв на прес-брифінгу щодо подолання наслідків негоди у столиці, яка спричинила підтоплення низки ділянок дорожньо-транспортної мережі міста.
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«Затоплення біля «Дорогожичі» становило 2,20 метри. В цьому місці 4 насосні станції, які відкачують потік води. Але, як визначили експерти, був перебій з постачанням електроенергії, спрацювала автоматика, яка вимкнула всі 4 насоси, які мали б працювати. Вимкнуло повністю всю систему - і за лічені хвилини була наповнена повністю чаша водою», - зазначив Густєлєв і додав, що на даний момент роботу насосів відновлено.
Також керівник «Київавтодору» зауважив, що фахівці працюють над тим, щоб унеможливити повторення ситуації в майбутньому.
Як повідомляв УНІАН, у комунальній корпорації «Київавтодор» заявляють, що затоплення ділянок дорожньо-транспортної мережі столиці після аномально сильних дощів виникають, оскільки зливові каналізації не можуть пропускати таку кількість води.