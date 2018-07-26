Не працювали насоси: у "Київавтодорі" пояснили, чому затопило тунель на "Дорогожичах"

Керівник «Київавтодору» зауважив, що фахівці працюють над тим, щоб унеможливити повторення ситуації в майбутньому.

Затоплення території біля станції метро «Дорогожичі» сталося через вимкнення каналізаційних насосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв на прес-брифінгу щодо подолання наслідків негоди у столиці, яка спричинила підтоплення низки ділянок дорожньо-транспортної мережі міста.

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«Затоплення біля «Дорогожичі» становило 2,20 метри. В цьому місці 4 насосні станції, які відкачують потік води. Але, як визначили експерти, був перебій з постачанням електроенергії, спрацювала автоматика, яка вимкнула всі 4 насоси, які мали б працювати. Вимкнуло повністю всю систему - і за лічені хвилини була наповнена повністю чаша водою», - зазначив Густєлєв і додав, що на даний момент роботу насосів відновлено.

Також керівник «Київавтодору» зауважив, що фахівці працюють над тим, щоб унеможливити повторення ситуації в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, у комунальній корпорації «Київавтодор» заявляють, що затоплення ділянок дорожньо-транспортної мережі столиці після аномально сильних дощів виникають, оскільки зливові каналізації не можуть пропускати таку кількість води.