Обвал мосту в Києві: несуча конструкція шляхопроводу не пошкоджена, рух транспорту відновлено (відео)

На сьогодні вже частково ліквідовано наслідки вчорашньої негоди.

Несуча конструкція шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, опори якого розмило через сильну зливу, не пошкоджена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густелев на прес-брифінгу щодо подолання наслідків негоди у столиці, яка спричинила підтоплення низки ділянок дорожньо-транспортної мережі міста, зокрема, розмиття опор шляхопроводу на перехресті вулиць Теліги та Кирилівської.

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«Найбільш великі руйнування сталися на шляхопроводі на перетині вулиці Теліги і Кирилівської. Вже є оцінка фахівців, в тому числі інституту, який проектував капітальний ремонт цього об’єкту, - несуча конструкція шляхопроводу не пошкоджена. Це найголовніше», - сказав Густєлєв.

За його словами, руйнація сталася на ділянці, яка була на капітальному ремонті. «Стався розмив конусу і частини конструкції перехідної плити. Велика частина піску, яка була в конусі, вийшла на вулицю Кирилівську - на вулиці утворився шар піску більше ніж 60-70 см. Приблизно 1,5 тис. кубів піску вийшло на проїзну частину вулиці Кирилівської», - додав керівник «Київавтодору».

За його словами, на сьогодні вже частково ліквідовано наслідки вчорашньої негоди. Густєлєв наголосив, що об’єкт посилять додатковими силами, «щоб не зірвати терміни введення в експлуатацію шляхопроводу».

Також Густєлєв зазначив, що рух транспорту шляхопроводом відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня через сильну зливу сталося розмиття опор шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, на якому здійснюються роботи з капітального ремонту.