КМДА: міські служби максимально оперативно ліквідовують наслідки учорашньої стихії

У першу чергу, наслідків від учорашньої негоди зазнали дороги і переходи, які розташовані у низинах.

Рух автомобільного транспорту шляхопроводом на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської відновлений, громадський транспорт уже рухається цією ділянкою. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

За його словами, до кінця дня спеціалісти планують належним чином укріпити опори шляхопроводу, які розмило під час учорашньої зливи. У першу чергу, наслідків від учорашньої негоди зазнали дороги і переходи, які розташовані у низинах.

«До години пік – часу завершення робочого дня, затори і скупчення машин були практично скрізь, – прокоментував він. – На місцях працювали служби технічної допомоги та аварійні бригади, але справлятися було дуже непросто, тому що дощ не припинявся. Рух громадського транспорту теж був паралізований, але після завершення дощу його вдалося відновити».

За словами Дмитра Давтяна, важка ситуація у місті виникла, по-перше, через аномальну кількість опадів, а по-друге – через стан ливневої каналізації.

«Цим системам десятки років, вони не розраховані на таку кількість інфраструктурних об’єктів довкола і не можуть своєчасно пропустити велику кількість води», – підкреслив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що з навантаженнями не впоралися навіть помпи відкачування води: наприклад, на Дорогожичах і в інших місцях техніка виходила з ладу. У той же час, фахівці робили все можливе, щоб відновити роботу.

Дмитро Давтян підкреслив, що жодна станція метро не була підтоплена, хоча входи до метрополітену були істотно ускладнені.

«Я вдячний усім міським службам, що максимально оперативно ліквідовують наслідки учорашньої негоди», – наголосив заступник голови КМДА.

За оцінками експертів, несуча конструкція шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської не пошкоджена. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Наразі рух транспорту шляхопроводом відновлено. Нагадаємо, руйнація сталася на ділянці, яка наразі знаходиться на капітальному ремонті. Інтенсивна злива призвела до розмиву конусу і частини конструкції перехідної плити. Інших руйнувань немає.