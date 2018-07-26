У «Київавтодорі» пояснили, чому столицю затоплює під час сильних злив

У компанії наголосили, що значна частина стічної системи міста потребує оновлення.

У комунальній корпорації «Київавтодор» заявляють, що затоплення ділянок дорожньо-транспортної мережі столиці після аномально сильних дощів виникають, оскільки зливові каналізації не можуть пропускати таку кількість води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор «Київавтодору» Олександр Густєлєв на прес-брифінгу щодо подолання наслідків негоди у столиці, яка спричинила підтоплення ряду доріг, зокрема, розмиття опор шляхопроводу на перехресті вулиць Олени Теліги та Кирилівської.

«Випала тримісячна норма опадів за кілька годин. Ніяка каналізація з таким потоком не впорається. Була аномальна злива…Вчора хто з вас був на шляхопроводі на перетині Теліги і Фрунзе міг побачити, що робила вода: вода йшла дорогою десь по пояс… Хто в цьому винний? На сьогодні ливнева каналізація працювала в звичайному режимі, пропускна спроможність її не дозволяє пропускати тримісячну норму води. Нема такої системи, навіть в світі, яка може пропустити таку норму води за кілька годин… Винна погода і аномальні умови в першу чергу», - наголосив Густєлєв.

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Він також зауважив, що комунальні служби, враховуючи прогноз синоптиків, перевірили каналізаційні системи. «Всі райони перед зливою на цьому тижні зливову каналізацію відпрацьовували тричі», - запевнив Густєлєв.

Водночас він повідомив, що проводиться службове розслідування щодо подолання наслідків негоди на кожній ділянці дорожньо-транспортної мережі міста. «На сьогодні ми проводимо відповідне службове розслідування щодо того, що відбулося на кожній ділянці», - зазначив керівник «Київавтодору».

Водночас він зауважив, що значна частина стічної системи міста потребує оновлення, бо побудована давно, на окремих ділянках – 70 років тому. За його словами, під час реконструкцій вулиць відбувається будівництво нових ливневих каналізацій, але це довготривалий процес. «Понад 40 років топить територію метро «Лівобережна», тому що відповідна система каналізації не готова до системного пропуску води. Її треба реконструювати. Більше 40 років вона потребує реконструкції. Ми готові зараз до реконструкції, ми два роки працювали над проектом, і в цьому році розпочинаємо роботи», - зазначив керівник «Київавтодору». «Тому сьогодні сказати, чому сталося затоплення, то саме тому, що ми не займалися системою каналізації. Лише останні 3-4 роки ми тільки розпочинаємо цим займатися. На сьогодні система ливневої каналізації становить 2,7 км», - сказав Гусєлєв.

Як повідомляв УНІАН, у Києві стихія вчора зруйнувала частину шляхопроводу на перехресті вулиць Теліги та Кирилівської.