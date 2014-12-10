Бюджетників Києва незаконно "заганяють" в Ощадбанк - експерт

У Києві триває активний незаконний тиск на бюджетні організації з вимогою перевести рахунки з комерційних банків, у яких вони обслуговуються, в держбанк, а саме «Ощадбанк», зазначає голова ГО «Асоціація захисту фінансових прав» Анна Рак.

Як повідомлялося, процес примусового переведення рахунків почався після протокольного рішення Кабінету міністрів №76 від 11.09.2014 р., яким було доручено державним органам та бюджетним організаціям організувати укладення договорів на отримання працівниками заробітної плати виключно у державних банках.

Незважаючи на те, що Міністерство фінансів України офіційно визнало, що протокольне рішення не відповідає чинному законодавству, і не є обов'язковим для виконання на місцях, зазначає Анна Рак, тиск на бюджетників тільки посилюється.

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Зокрема, департамент фінансів КМДА 5 грудня розіслав всім бюджетним установам Києва лист з вимогою терміново, до 17.00, 8 грудня надати інформацію про «проведеної роботи станом виконання попереднього листа Департаменту» з вимогою перевести рахунки у державні банки.

Крім цього, як зазначає Анна Рак, «Ощадбанк» зі свого боку також активно розсилає по бюджетним організаціям та райадміністраціям «листи щастя», в яких повідомляє про необхідність переведення рахунків на обслуговування в держбанк.

Хоча керівництво "Ощадбанку" спростовувало поширення подібних листів, називаючи такі розсилки «конкуренцією», проте зміст цих листів ставить під сумнів поняття конкуренції як такої, зазначає експерт.

«Працівники бюджетних організацій сфери освіти скаржаться нам, що за відмову міняти банк їм погрожують звільненнями, а будь-які звернення педагогів до керівництва з проханням не змінювати банк, викликають лише невдоволення і знову ж погрози звільнення», - розповідає голова Асоціації.

Коментуючи дану ситуацію, юристи комерційних банків відзначали у діях КМДА протиріччя чинному законодавству, оскільки працівник має право самостійно обирати комерційний банк для обслуговування та зміна банку може відбуватися виключно з дозволу працівника. Зокрема, згідно зі статтею 24 Закону України "Про оплату праці" виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банку лише за умови письмової згоди працівника.