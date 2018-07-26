Кличко: Ми робимо все, щоб якнайшвидше вирішити проблеми, які спричинила стихія в столиці

Мер столиці запевнив, що із ситуацією, яка сталася, впораються в короткий термін.

Мер Києва Віталій Кличко виїхав на перехрестя вулиць Олени Теліги та Кирилівської, де в результаті сильної зливи частково зруйновано ділянку шляхопроводу, яка закрита на капітальний ремонт.

Мер запевнив, що із ситуацією, яка сталася, впораються в короткий термін, повідомляє прес-служба мера.

“Великий потік води вимив пісок з ділянки шляхопроводу, де відбуваються роботи з капітального ремонту. У зв’язку із цим пошкоджено частину конструкції. Завтра, після детального обстеження, у нас буде більше інформації: на скільки у нас затримується здача в експлуатацію цього об’єкту. Зараз керівник “Київавтодору” запевнив мене, що затримка буде на 2-3 тижні, -відзначив Кличко. - Дуже добре, що ніхто не постраждав. І ми робимо все, щоб якнайшвидше вирішити ці проблеми, які спричинила стихія в місті”, - сказав мер столиці.

Також Кличко прокоментував ситуацію в інших частинах Києва: на станціях метро Лівобережна, Дорогожичі та Шулявська.

Так, за його словами, на багатьох вулицях застарілі зливостоки не пристосовані на таку кількість води, адже за кілька годин стихії в Києві випала тримісячна норма опадів.

“Справді, є проблеми на Лівобережній. У нас цього року заплановані там роботи з облаштування системи зливостоків, оскільки старі не справляються з такою кількістю води. До кінця цього року нова система на Лівобережці буде”, відзначив Кличко.

Що стосується Дорогожичів і Шулявської, де відбулося сильне підтоплення, мер зазначив, що подібна ситуація - надзвичайна.

“Коли вода зійде, зможемо встановити точну причину, чому так сталося. Зараз же знаємо, що знеструмлення стало причиною того, що помпи припинили відкачувати воду. Велика вірогідність, що сталося це через вимкнення електроенергії під час грози”, - зазначив мер.

У свою чергу генеральний директор КК “Київавтодор” Олександр Густєлєв відзначив, що близько 60-ти років зливостоки, протяжність яких у Києві - 800 кілометрів, не реконструювали.

“Не можна за 2-3 роки відремонтувати те, що не ремонтувалося 50-60 років. Шляхопровід, на якому ми з вами знаходимось, побудований у 1965 році і з тих пір жодного разу його капітально не ремонтували”, - відзначив Густєлєв.

Він також прокоментував ситуацію щодо підтоплення біля станції метро Лівобережна.

“Вже більше 40 років існує проблема запруднення Лівобережної. Сьогодні вже є проект реконструкції і найближчим часом ми її розпочнемо”, - сказав Густєлєв.

Віталій Кличко відзначив, що для того, аби в подальшому запобігти подібним ситуаціям, на більшості дорожніх об‘єктів, де виконують капітальні ремонти, перекладають також і систему зливної каналізації.

“Перекласти 1600 кілометрів доріг і відремонтувати всі зливостоки в короткі терміни неможливо. Але ми робимо все, аби під час ремонтних робіт на дорогах, де перекладають асфальт, також міняли і комунікації, прокладені під дорогою”, - підкреслив Кличко.