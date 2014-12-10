Київрада передала Нацгвардії ділянку на Троєщині для добудови шести "веж"

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував сьогодні на засіданні Київради 71 депутат.

Йдеться про земельну ділянку загальною площею 4,13 га, яка передається в постійне користування.

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