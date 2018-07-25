У Києві рятувальні служби долають наслідки негоди

Для ліквідації наслідків негоди також залучалися підрозділи ГУ ДСНС України у м. Києві

Наразі два відділення рятувальників КАРС «Київська служба порятунку» працюють на Дорогожичах, де відбулось сильне підтоплення дороги під мостом.

Рятувальники відкачують воду. Окрім того, ще одне відділення рятувальників КАРС виїжджало на вул. Оранжерейну та на вул. Довженка, де унаслідок негоди відбулось підтоплення дороги та у воді застрягли автомобілі.

Читайте такожНа Шулявці апокаліптична злива завалила дерева (фото)

Для ліквідації наслідків негоди також залучалися підрозділи ГУ ДСНС України у м. Києві, а саме:

О 16:14 надійшла заявка, що на вул. Шутова, 1 затоплено приміщення Солом’янського суду. Для відкачування води залучалися рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).

О 16:23 у службу 101 повідомили, що на проїжджу частину дороги на вул. Довнар-Запольського впали 2 дерева. Звільнили проїжджу частину від повалених дерев рятувальники 6-ї ДПРЧ.

О 16:35 надійшла інформація про повалений білборд на просп. Перемоги, 53. Щит упав на дах припаркованої автівки. Разом із тим, поряд на інший автомобіль упало дерево. Працювали на місці події бійці 18-ї ДПРЧ.