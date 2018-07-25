У Києві несправний ліфт роздушив собаку (відео)

Собаку затисло між поверхами. Її господарі чекали на рятувальників понад три години.

Звичайна прогулянка з домашнім улюбленцем закінчилася жахливою трагедією. Тримаючи дога на повідку, жінка намагалася зайти в ліфт, але не встигла. Двері стрімко зачинилися, кабіна поїхала вниз та буквально підвісила тварину.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, для 7-річного дога сьогоднішня прогулянка стала останньою. Його хазяйка розповідає, що викликала ліфт, спочатку в нього забіг пес, а через секунду двері зачинилася і ліфт поїхав. Поводок був на собаці, яка застрягла між дверима ліфту. Собаку затисло між поверхами.

Господарі понад три години чекали на рятувальників, щоб врятувати собаку, але поки вони приїхади пес був вже мертвий. Старий ліфт відімкнули тіло собаки дістали.

Мешканці будинку кажуть, що обидва ліфти регулярно ламаються і хочуть провести технічну експертизу.

Натомість комунальні служби кажуть, що ліфти справні, а у смерті собаки винна передусім власниця.