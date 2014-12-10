У Києві проведено енергоаудит житлових будинків

18:19, 10 грудня 2014
Київ
0

У Києві проведено енергоаудит житлових будинків, який визначив рівень споживання енергоресурсів кожного з них.

В Киеве провели энергоаудит жилых домов / Фото УНИАН

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

Читайте такожКМДА планує встановити лічильники тепла в будинках столиці протягом 2 років

Заступник голови КМДА повідомив, що проведений аудит засвідчив, що в столиці значна частина будинків споживає надмірну кількість енергоресурсів. «Майже 2 тис. житлових будинків мають рівень витрат енергії понад 150 кВт год/м кв. Наприклад, більшість об'єктів житлового фонду в інших європейських країнах не споживають більше 90-95 кВт год/м кв. Саме тому однією з першочергових для Києва є реалізація енергозберігаючих заходів. Доведено, що одним з перших кроків на шляху до цього є оснащення будинків приладами обліку теплової енергії», - пояснив він.

За інформацією Петра Пантелєєва, з 8,5 тис. будинків у столиці, які обслуговуються комунальними ЖЕО, тільки в 3,5 тис. встановлені такі лічильники. Вони дають 15-20% економії тепла. Без них неможливо контролювати витрату тепла.

«Міська влада спільно з ПАТ «Київенерго» вже встановили першу сотню лічильників. Протягом наступного року планується встановити 2,5 тис. будинкових лічильників, в першу чергу, в будинках, де відбувається перевитрата енергії. Установка одного такого пристрою коштує 40-50 тис. на будинок», - зазначив заступник голови КМДА.

На його думку, введення обліку спожитого тепла стане відправною точкою заходів по утепленню, модернізації обладнання і, як результат, суттєвого зниження витрат на тепло.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter