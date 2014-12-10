У Києві проведено енергоаудит житлових будинків

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

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Заступник голови КМДА повідомив, що проведений аудит засвідчив, що в столиці значна частина будинків споживає надмірну кількість енергоресурсів. «Майже 2 тис. житлових будинків мають рівень витрат енергії понад 150 кВт год/м кв. Наприклад, більшість об'єктів житлового фонду в інших європейських країнах не споживають більше 90-95 кВт год/м кв. Саме тому однією з першочергових для Києва є реалізація енергозберігаючих заходів. Доведено, що одним з перших кроків на шляху до цього є оснащення будинків приладами обліку теплової енергії», - пояснив він.

За інформацією Петра Пантелєєва, з 8,5 тис. будинків у столиці, які обслуговуються комунальними ЖЕО, тільки в 3,5 тис. встановлені такі лічильники. Вони дають 15-20% економії тепла. Без них неможливо контролювати витрату тепла.

«Міська влада спільно з ПАТ «Київенерго» вже встановили першу сотню лічильників. Протягом наступного року планується встановити 2,5 тис. будинкових лічильників, в першу чергу, в будинках, де відбувається перевитрата енергії. Установка одного такого пристрою коштує 40-50 тис. на будинок», - зазначив заступник голови КМДА.

На його думку, введення обліку спожитого тепла стане відправною точкою заходів по утепленню, модернізації обладнання і, як результат, суттєвого зниження витрат на тепло.