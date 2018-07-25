Проблема історична: у Кличка знайшли винних у київському потопі

Управління з надзвичайних ситуацій Києва, в тих місцях, де найбільш критична ситуація, починає відкачування води помпами.

Потужна злива в Києві затопила дороги і підземні переходи в деяких районах, у зв'язку з чим у київській мерії зазначили, що треба розуміти, коли є проблема зі зливостоками, а коли є наслідки аномальних опадів.

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Про це написав на своїй сторінці в соцмережі радник мера Дмитро Білоцерківець. "Якщо вода не стоїть годинами, а поступово зникає, то просто зливостоки не справляються з обсягами опадів через їхню аномальність і такі проблеми бувають у всьому світі, навіть в найбільш великих і успішних мегаполісах", - розповідає він.

При цьому він зазначає, що якщо вода стоїть довго і не зникає, тоді дійсно є проблема зі зливостоками і над цим потрібно працювати.

"Проблема зливостоків в місті історична, з'явилася не вчора і не рік тому. Ми розуміємо, що над цим потрібно працювати і це питання є актуальним. Тому, на багатьох вулицях, де робили капремонт доріг, змінювали систему зливостоків, комунікації. Але, на більшості вулиць ці системи - старі, зношені. І ми визначаємо найпроблемніші, за заміну яких приступаємо. Як, наприклад, на Лівобережці", - написав він.

Також він повідомив, що управління надзвичайних ситуацій міста, в тих місцях, де найбільш критична ситуація, починає відкачування води помпами.