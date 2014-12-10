У КМДА попереджають про погану видимість на дорогах та просять водіїв не виїжджати без нагальної потреби
16:44, 10 грудня 2014Київ
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Київських водіїв попереджають про погіршення погодних умов.
Водіїв попросили тимчасово пересісти на громадський транспорт / ДАІ МВС України
Управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації попереджає киян про погіршення погодних умов на автошляхах столиці та закликає водіїв бути обережнішими.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій звертається до киян із проханням без зайвої потреби не користуватися завтра власними автомобілями, а надавати перевагу громадському транспорту.
У прес-службі нагадали, що за даними Українського Гідрометцентру, завтра, 11 грудня, на дорогах Києва очікується ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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