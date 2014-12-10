Одного з лідерів Автомайдану Кобу примусово доставили до київського суду

Одного з учасників Автомайдану примусово доставили до Печерського суду для обрання міри запобіжного заходу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві

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«Сьогодні працівники столичної міліції за рішенням Печерського районного суду примусово доставили до судової установи одного з учасників Автомайдану для обрання міри запобіжного заходу у рамках кримінального провадження, розпочатого у вересні поточного року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)», - повідомили у столичній міліції.

Наразі у Печерському райсуді триває засідання.

Водночас, як стало відомо УНІАН, затриманим є один з лідерів Автомайдану Сергій Коба.