У Київраді незадоволені реконструкцією ЦУМу, через яку "історичні будівлі тріщать по швах"

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Резніков озвучив сьогодні на засіданні Київради, коли депутати почали розгляд та обговорення двох внесених до порядку денного проектів рішень про передачу в довгострокову оренду двох земельних ділянок на вул. Богдана Хмельницького, 2 та вул. Хрещатик, 38/2 ТОВ «Столичний ЦУМ» для обслуговування з подальшою реконструкцією будівлі.

Депутати заявили, що їхні фракції не будуть підтримувати запропоновані проекти рішень, оскільки обурені ставленням забудовника до киян та місцевої влади.

Так, за словами Віталія Павлика (фракція «Демократична партія України»), «відношення Ахметова, його компанії до киян, до політики Києва є абсолютно негативною…».

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«Ведучи будівництво вони руйнують будівлю міськради, натомість жодним чином не компенсуючи. Ми повинні за ними бігати та просити: шановні, будь-ласка, компенсуйте те, що ви нашкодили. Я думаю міська рада в такому випадку може і політично поступати», - сказав Павлик.

«Для таких як Ахметов, вважаю, що вони повинні не отримувати в оренду, а викуповувати по максимальній вартості і таким чином хоч якось компенсувати киянам ті неподобства, які влаштовують», - додав він. Депутат Тетяна Меліхова (фракція «ВО «Батьківщина») озвучила пропозицію не розглядати зазначені проекти поки про ситуацію не прозвітує на Київраді «нерадивий забудовник».

У свою чергу Олександр Харченко (фракція «УДАР-Солідарність») запропонував за аналогією з ХК «Київміськбудом» (сьогодні була доповідь президента компанії на сесії Київради - УНІАН), включити в порядок денний наступного пленарного засідання доповідь замовника будівництва київського ЦУМу про те, що там відбувається. «Бо там вже такий котлован, що скоро вже центр землі буде. Тому я виступаю за те, щоб не підтримувати цей проект рішення і розглянути на президії включення питання про заслуховування замовника, що в центрі міста відбувається, якщо вже й історичні будівлі тріщать по швах», - сказав він.

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Вислухавши депутатів, Резніков зазначив: «Зразу реагую. Даю протокольне доручення секретаріату запросити на наступне пленарне засідання представника замовника із звітом перед депутатами Київради, що вони тут будують і як з приводу Центрального універмагу».

Депутатський корпус більшістю голосів підтримав внесену на засіданні пропозицію про відхилення обох проектів рішень щодо оренди землі ТОВ «Столичний ЦУМ».