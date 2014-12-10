У столиці не вистачає двірників - КМДА

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв під час прямої телефонної лінії з жителями столиці.

«Природно, перед початком зими всі ЖЕКи відзвітували, що придбали достатньо солі, піску. Запас у ЖЕКах і в «Київавтодорі» є. Ми підготувалися, і, я думаю, що з цим проблем не буде», - сказав Пантелєєв.

Водночас заступник голови КМДА відзначив, що в столиці існує значний дефіцит двірників, проте, за його словами, завдяки цьому наявні працівники мають можливість заробляти трохи більше.

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«За статистикою, не вистачає двірників. У нас на 60-70% приблизно штатна чисельність двірників заповнена. Але при цьому двірники - ті, що є, мають можливість заробити, взявши на себе так звані додаткові роботи, щоб зарплата була мінімально адекватна», - сказав Пантелєєв.

Він також сказав, що на сьогоднішній день зарплати двірників у столиці украй низькі, через що і виникають складнощі з пошуком робітників.

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Як повідомляв УНІАН, раніше КМДА заявила про намір реорганізувати столичні ЖЕКи. Як відзначав Пантелєєв, під час реорганізації київська влада планує скоротити кількість керівного персоналу в ЖЕКах і зменшити кількість юридичних осіб у системі житлово-комунального господарства міста. При цьому заступник голови КМДА стверджував, що кількість двірників, майстрів, слюсарів та інших працівників скорочуватися не буде.