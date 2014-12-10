У Києві почне працювати муніципальна страхова компанія

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

За його словами, добровільне медичне страхування стане найефективнішим механізмом дофінансування столичної медицини.

«Сьогодні в жодній страховій компанії не можна застрахувати людину старшу 70 років. Але Київ не може позбавити літніх мешканців медичної допомоги. От і будемо дофінансовувати медицину зі страхового фонду, тому що бюджетних грошей не вистачає», – сказав Радуцький.

Читайте такожВ Україні буде введено повноцінне медичне страхування - Яценюк

При цьому заступник голови КМДА висловив упевненість, що ефективність впровадження необов’язкового добровільного медичного страхування і пацієнти, і працівники медичної сфери зможуть відчути вже через півроку.

«Але і за цей час побутові умови в лікарнях не покращаться. Головне, що пацієнтів перестануть ганяти в аптеку: купи бинт, рукавички, йод для операції. До того ж страхова компанія почне відправляти хворих в ту міську лікарню, де будуть надавати більше послуг, вище якість лікування… Тобто почнуть працювати принципи звичайної конкуренції», – зазначив Радуцький.