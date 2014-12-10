В Київській області судили даішника за переслідування автомайданівців

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, вироком районного суду засуджено начальника відділення Державної автомобільної інспекції Києво-Святошинського райвідділу міліції за службове підроблення при складанні адмінпротоколів щодо автомайданівців у січні-лютому цього року.

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Дії правоохоронця кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто службове підроблення.

За вказане кримінальне правопорушення суд виніс покарання у вигляді одного року обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 1 рік.

Крім того, судом задоволено цивільний позов потерпілого на суму 10 тисяч гривень.