При Черновецькому Києву завдали збитків у розмірі 70 млрд гривень - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні сесії Київради, інформуючи про попередній звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки легітимності рішень Київради, прийнятих з травня 2006 року, голова комісії Меліхова повідомила, що за цей період Київрадою загалом було прийнято 13 тис. 471 рішення, 72% яких стосуються земельної сфери, 10% - комунальної власності, решта - соціально-бюджетні питання тощо.

«Що стосується земельних питань: з травня 2006 року було передано у власність або продано 6 тис. 436 ділянок площею 3 тис. 163 га, в оренду було передано 2 тис. 372 ділянки площею 3 тис. 800 га, у постійне користування – 95 ділянок площею 3 тис. 800 га. Всього за цей період без конкурсних засад передано більше 3 тис. га вільних земельних ділянок», - поінформувала Меліхова.

За її словами, тільки за одне «славнозвісне» засідання сесії Київради 1 жовтня 2007 року було передано у власність 15 підставним житловим будівельним кооперативам 1,5 тис. га вільних земельних ділянок разом з водоймами та лісами.

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Також встановлено, що безкоштовно було відчужено понад 415 га особливо цінних земель музею в Пирогово та прилеглих зелених зон.

«Територія заповідного Жукового острова за цей час зменшена у 8 разів. Безкоштовно у власність або в аренду за симоволічну плату передано 523 земельні ділянки площею 575 га за рахунок закладів культури, освіти, охорони здоровя, рекреації. Майже безкоштовно було передано у довгострокову оренду приватним особам 1771 га за рахунок зелених зон, тобто третина площ зелених насаджень міста», - наголосила голова комісії.

«Щоб надати всьому цьому законності, було прийнято 226 змін до Програми розвитку зелених зон міста Києва, до Генплану Києва було внесено 3 тис. 900 змін, наслідком яких стала зміна вигляду історичної частини Києва, висотна забудова там, де її апріорі не повинно бути, закриття дитячих садочків, ліквідація спортивних майданчиків», - заявила Меліхова.

За її даними, зі 139 протестів прокуратури на рішення Київради задоволено лише 20%. Правоохоронні органи провели в Департаменті земельних ресурсів КМДА виїмку 1110 кадастрових справ як речових доказів. На цей час залишаються втраченими з різних причин 318 кадастрових справ.

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Також Меліхова повідомила, що комісія встановила, що в травні 2006 року було приватизовано 749 обєктів комунальної власності, з них шляхом викупу - 561 об’єкт або 66%, шляхом продажу на аукціоні - 33%.

«У Печерському, Подільському та Шевченківському районах – умовно їх можна віднести до історичної частини міста – за вказаний період приватизовано 355 об’єктів комунальної власності, об’єктів культурної спадщини - близько 150», - зазначила депутат.

За словами Меліхової, лише на Хрещатику було продано за вказаний період близько 9 тис. кв. м нежитлової нерухомості на суму втричі меншу за ринкову вартість. Майже половина приватизованих об’єктів одразу перепродавалася.

Всього по місту із власності територіальної громади вилучено 68,5 тис. кв. м нежитлової нерухомості, в яких розташовувалися міські та загальнодержавні установи.

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Також Меліхова повідомила, що за вказаний період без жодної компенсації рішенням Київради з комунальної власності передано у загальнодержавну власність 58 об’єктів загальною площею 220 тис. кв. м первісною вартістю понад 1 млрд 800 млн грн.

«За висновками ТСК Верховної Ради, за період діяльності Черновецького столиці завдано збитків в розмірі до 70 млрд грн», - додала Меліхова.