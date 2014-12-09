Київрада просить Кабмін передати Гостинний двір у комунальну власність

За відповідне звернення проголосували сьогодні на засіданні Київради 83 депутати.

У документі зазначається, що Київрада 3 липня прийняла рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки (за адресою Контрактова площа, 4), на якій розміщений Гостинний двір, укладений між Київрадою та ПАТ "Укрреставрація" 16 жовтня 2012 року для здійснення реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

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Київрада просить Кабмін доручити Фонду державного майна спільно з іншими міністерствами опрацювати питання про передачу майнового комплексу будівлі Гостинного двору у комунальну власність.

В ході обговорення даного питання депутати Київради відзначали, що будівля знаходиться в аварійному стані і потребує консервації. У той же час, орендар не виконує відповідні роботи і навіть не пускає депутатів Київради на територіюГостинного двору.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований в 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір був виключений з Державного реєстру пам'яток архітектури.