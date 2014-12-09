Співробітника прокуратури Києва, який брав участь у пограбуванні магазину, звільнили під заставу - джерело

Співробітника столичної прокуратури, який у серпні поточного року разом із працівниками міліції брав участь у пограбуванні київського ювелірного магазину, звільнено з-під арешту під заставу в сумі понад 300 тис. грн.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зауважив, що відповідне рішення було ухвалено одним із судів Києва.

Водночас джерело зазначило, що, за наявною у нього інформацією, проти вказаного співробітника прокуратури розслідується ще ряд кримінальних проваджень, в тому числі епізод щодо скоєння злочину із застосуванням фізичного насильства.

«Враховуючи цей факт, суд не мав права змінювати підозрюваному запобіжний захід, оскільки цей злочин є тяжким і, згідно з чинним законодавством, не підпадає під категорію правопорушень, в яких особі можна обрати більш м`який запобіжний захід», - зазначив співрозмовник агентства.

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Водночас у прокуратурі Києва УНІАН підтвердили інформацію про звільнення співробітника відомства з-під варти під заставу, але зауважили, що у даний час слідчий прокуратури готує подання до суду про обрання вказаній особі запобіжного заходу у вигляді арешту через те, що він підозрюється в скоєнні іншого тяжкого злочину.

Як повідомили УНІАН, 27 серпня генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що 20 серпня у центрі Києва прокурор, працівники міліції та поняті під виглядом проведення слідчих дій пограбували ювелірний магазин.

Як зазначив Ярема, представники правоохоронних органів під виглядом проведення слідчих дій привласнили коштовності, золоті годинники з діамантами на загальну суму близько 2 млн доларів.

За словами генпрокурора, вже затримано працівника прокуратури і міліціонера, а жінку-слідчого оголошено в розшук працівниками УБОЗу.

Як сказав генпрокурор, до завершення розслідування всі працівники відсторонені від виконання службових обов`язків.