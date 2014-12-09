У Києві хочуть дозволити здавати в оренду торговцям приміщення сміттєзбірників

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення було прийнято за основу на сьогоднішньому засіданні сесії Київради. Пішення підтримали 83 депутати.

Таким чином більшість підтримала ініціативу депутата Київради Віталія Рослякова (фракція «УДАР»), відповідно до якої вказані приміщення можна буде передавати в оренду суб’єктам господарювання для «здійснення побутового обслуговування населення, торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами».

Ініціатор проекту зазначав, що багато таких приміщень закриті і не використовуються, оскільки сміття збирається у спеціальні великі контейнери у дворах. Водночас, якщо віддати сміттєзбірники в оренду, то це принесе додаткові кошти житловим організаціям, які можна буде спрямувати на ремонт житлового фонду, а також сприятиме вирішенню проблеми великої кількості МАФів - тимчасово встановлених споруд, в тому числі у дворах.

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Під час обговорення було озвучено кілька варіантів поправок до запропонованого проекту, які потребували додаткового вивчення. У зв’язку з цим документ було передано суб’єкту подання на доопрацювання та вивчення в комісіях вже з урахуванням озвучених пропозицій.

Так, наприклад, пропонувалось сьогодні дозволити облаштовувати у вказаних приміщеннях торговельних павільйонів, в яких дозволити продавати продовольчі та непродовольчі товари за винятком «товарів акцизної групи, в тому числі пива та слабоалкогольних напоїв».

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Також пропонувалось внести поправку, яка б зобов’язувала проведення громадських слухань за участі мешканців прилеглих будинків для погодження з ними передачі в оренду приміщень сміттєзбірників.

Довідка УНІАН. Запропонований сьогодні депутатам проект рішення передбачає внесення змін до рішення Київради від 27.05.2010 р. №815-4253 «Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим призначенням».