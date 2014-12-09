Дарницька ТЕЦ Києва має запаси вугілля на 2 місяці

Про це в ході круглого столу повідомив генеральний директор "Євро-Реконструкції", яка єксплуатирует Дарницьку ТЕЦ, Володимир Сандлер.

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"На сьогоднішній день запаси вугілля нам дозволяють в найближчі 2 місяці сміливо дивитися в майбутнє, на відміну від великих генерацій вугільних, у яких запаси обчислюються днями. Ми обчислюємо, в нашому випадку, місяцями, і це в даному випадку, можна сказати, добре", - сказав Володимир Сандлер.

При цьому він нагадав, що Дарницька ТЕЦ для виробництва тепла та електроенергії для потреб населення використовує виключно природний газ.

"Вугілля ми використовуємо для постачання теплової енергії у вигляді гарячої води та центрального опалення для категорії споживачів так званої "інші і бюджет", - уточнив гендиректор.

За його словами, роботи з забезпечення необхідними запасами вугілля ДарницькоїТЕЦ на поточний опалювальний сезон компанія провела протягом минулого літа.

Довідка УНІАН. Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом і гарячим водопостачанням промислові підприємства і житлові масиви Дніпровського і Дарницького районів Києва. Встановлена теплова потужність підприємства - 1080 Гкал/год. Встановлена електрична потужність - 250МВт.