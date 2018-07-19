Суд зобов'язав Коболєва включити гарячу воду киянам - Білоцерківець

Господарський суд постановив, що київська громада не може бути правонаступником щодо боргу приватної компанії, повідомив нардеп.

За рішенням суду, «Нафтогаз України» повинен повернути гарячу воду в київські будинки. Про це заявив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, господарський суд Києва 19 липня відмовив «Нафтогазу» у тому, щоб визнати борги компанії «Київенерго» боргами комунального підприємства «Київтеплоенерго».

«Протистояння киян і Коболева продовжується. Цікаво, що тепер відповість пан Коболєв і «Нафтогаз»? Просто так тримали в заручниках «Київтеплоенерго» і киянам відключили гарячу воду? Просто так, зі шкідливості зривають підготовку до опалювального сезону у столиці, відмовившись укласти договір на постачання газу з комунальним «Київтеплоенерго», користуючись своїм монопольним становищем щодо знижки на газ для населення?», – задався питаннями парламентарій.

За його словами, суд підтримав позицію Київської адміністрації у цій справі.

«Господарський суд постановив, що київська громада не може бути правонаступником щодо боргу приватної компанії. Саме це вимагав Коболєв (голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв, – ред.), відмовившись підписувати договір на постачання газу для столиці.Київ вимагає від Коболєва включити «вентиль» і відмовитися від елемента залякування і шантажу!» –зажадав Дмитро Білоцерківець.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» відмовився підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством «Київтеплоенерго», вимагаючи сплатити борг приватної компанії «Київенерго». Керівництво «Нафтогазу» назвало «Київтеплоенерго» правонаступником«Київенерго». Київська адміністрація з цим не погодилася і звернулася до суду.