Депутат: Знесення кіосків Союздрук – питання національної безпеки

Депутат повідомив, що вважає закриття кіосків Союздруку політичним.

Трудовий колектив Агентства Союздрук, який складається майже з 500 працівників оголосив страйк через дії чиновників КМДА, які, вирішили безпідставно зносити кіоски мережі.

Про це повідомляється на сторінці Агентства у фейсбук.

Як повідомили організатори страйку, до протесту під будівлею Київської міської адміністрації долучились не лише діючі працівники, а й всі небайдужі, хто вбачає у закритті кіосків Союздруку загрозу для українського суспільства. Вони закликали владу терміново розібратися із ситуацією, яка склалася.

Зокрема депутат Київради, голова фракції ВО "Свобода", Юрій Сиротюк повідомив, що вважає закриття кіосків Союздруку політичним. “Путін прийде не гарматами, а коли забере можливість читати українське слово. Питання знесення кіосків Союздрук – не тільки питання робочих місць, а й національної безпеки. За таке СБУ треба викликати.” – заявив Сиротюк.

За словами депутата, формально питання Союздруку блокується і не вноситься до сесійної зали Київради через на регламент.

Як заявила на прес-конференції директор Агентства «Союздрук» Ганна Кулаковська, владі вигідно, щоб люди були не освічені. “Я готова поїхати особисто по всім кіоскам із журналістами та перевіряючими, і показати, що продається в кіосках. Думаю, наші місця вже продали одному із тютюнових магнатів, про що сказав сьогодні депутат під Київрадою, це так звані Т-кіоски” – говорить Кулаковська.

Ситуація, яка склалася навколо Союздрук, за словами адвоката Анни Вакальчук, є чітким прикладом нехтування закону посадовими особами та відстоювання інтересів якоїсь окремої зацікавленої групи осіб. “Комісія з питань розміщення тимчасових споруд перевищує свої повноваження. Копії актів перевірок ми змогли отримати лише після численних запитів. Вони складені з порушеннями. В зазначених актах не здійснені фотофіксації заявлених порушень». Всі звинувачення не обгрунтовані. Не було надіслано на адресу Союздруку жодного офіційного листа, повідомлення, вимоги до товариства тощо” – повідомила адвокат.

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Як повідомлялось, не зважаючи на діючу Постанову Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси» від 16.01.2009 року, якою заборонено органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування здійснювати знесення існуючих кіосків з продажу друкованих засобів масової інформації на початку липня за рішенням Київської міської влади терміново було демонтовано 3 об’єкта з продажу друкованих засобів масової інформації (преси) «Агентства Союздрук».

Як стверджуєть у Агентстві, 9 липня 2018 року на черговій Комісії з питань розміщення тимчасових споруд виконавчого органу КМДА, групою чиновників, які використовуючи підміну понять, маніпулюючи фактами та явно порушуючи законодавство, було прийнято рішення про ануляцію документації та фактичне знищення ще 10 об’єктів з торгівлі газетами та журналами «Агентства Союздрук», які нібито порушують функціональне призначення.

Як стверджують страйкувальники, такі дії посадових осіб КМДА прямо порушують Закон України «Про інформацію», ст. 30 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та створюють реальну загрозу правам громадян на свободу слова та вільний доступ до інформації, гарантованих ст.34, 50 Конституції України.