У Київраді склали повноваження 4 депутати, що пройшли до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, за задоволення заяв депутатів про дострокове припинення їхніх повножень проголосували 72 депутата Київради.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня до Верховної Ради були обрані ряд депутатів Київради.

Тому Київрада 13 листопада достроково припинила повноваження членів фракції «УДАР-Солідарність» Ігоря Кононенка та Олександра Грановського.

20 листопада Київрада достроково припинила повноваження ще трьох депутатів - Юрія Левченка, Ігоря Луценка та Олексія Кириченка. Левченко та Луценко були обрані до Київради в одномандатних округах, Кириченко – за списком Радикальної партії.

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Супруненко переміг на виборах до Київради в окрузі № 8 (Дарницький район), Лозовий та Мосійчук пройшли до Київради за списком Радикальної партії, Матузко – за списком «УДАРу».