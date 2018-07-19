Київрада підтримала новий механізм фінансування дошкільних закладів «Гроші ходять за дитиною»

Сьогодні, 19 липня, депутати Київської міської ради на пленарному засіданні підтримали впровадження у столиці нового механізму фінансування дошкільних закладів «Гроші ходять за дитиною».

Відповідне рішення підтримано 97 голосами. Як повідомила голова постійної комісії Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко під час засідання, місто, відповідно до ухваленого рішення, буде фінансувати не заклад, а закуповуватиме для дітей освітню послугу в дошкільних закладах будь-якої форми власності.

«Застосування перевіреної європейської практики – механізму «Гроші ходять за дитиною» – дозволить ввести базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості: розраховану вартість перебування дитини у комунальному закладі освіти, яку місто зможе направити у дошкільний заклад незалежно від його форми власності (комунальної, приватної чи корпоративної). Завдяки цьому механізму ми зможемо розширити можливість маленьких киян на здобуття дошкільної освіти у закладах різної форми власності та зменшимо чергу в дитсадки, а завдяки конкуренції – покращимо надання освітньої послуги у дитячих садках», – наголосила Ганна Старостенко.

Голова постійної комісії повідомила, що із 2014 року було здійснено комплекс заходів, що дозволило менш ніж за чотири роки скоротити чергу у 5 разів. Зокрема, було збудовано та реконструйовано 22 непрацюючих садки, а у діючих садочках відновлено 338 груп, що дорівнює 28 закладам дошкільної освіти (на 12 груп кожний). Завдяки такій системній роботі у Києві було створено більше 13 тисяч нових місць для дошкільнят.

Окрім того, модернізована система електронного запису дозволила місту уникнути подвоєння у черзі, ручного режиму втручання, а також оновити дані про дітей, які потребують першочергового зарахування.

«Ми не зупиняємося на досягнутому і беремо на озброєння перевірену міжнародну практику застосування механізму «Гроші ходять за дитиною», який сповідує низка країн: Швеція, Канада, Англія, Грузія, Польща, Німеччина. Адже завдання міської влади – зробити все необхідне, щоб у столиці був рівний доступ до якісної освіти у садочках», – наголосила вона.

Новий механізм фінансування дошкільних закладів столиці запрацює у Києві вже із січня 2019 року.