У Киеві відкрили рух транспорту на одній з ключових розв’язок, що на перетині проспекту Леся Курбаса

Раніше київський міський голова Віталій Кличко розповів, що на розв'язці закінчується ремонт 3-х шляхопроводів та 4-х підземних пішохідних переходів.

Рух транспорту розв’язкою на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри та Володимира Покотила відкрито.

Про це говориться в повідомленні комунальної корпорації «Київавтодор» на Офіційному порталі Києва.

«Київавтодор» інформує, що рух транспорту кільцевою транспортною розв’язкою на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри та Володимира Покотила відкрито. Автомобілі рухаються у звичайному режимі. Наразі на об’єкті продовжують роботи, не пов’язані з обмеженням руху транспорту», – говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше київський міський голова Віталій Кличко розповів, що на розв'язці закінчується ремонт 3-х шляхопроводів та 4-х підземних пішохідних переходів. Зокрема, влаштовують нове асфальтне покриття загальною площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Вже встановили нове LED освітлення на під’їздах до розв’язки в напрямку Кільцевої дороги. Виконано заміну 6 деформаційних швів, встановлять нову огорожу і нові світлофори. Як і на всіх об’єктах капітального ремонту тут здійсюється озеленення прилеглої території.

«Транспортна розв’язка на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила була збудована 46 років тому. До цього часу капітального ремонту тут не робили, – підкреслив Кличко. – Ми продовжуємо масштабний ремонт доріг у столиці. І одне з основних завдань – капітально відремонтувати великі транспортні розв’язки. Це і покращить трафік руху на основних магістралях, і розвантажить центральні вулиці», – відзначив мер.

За його словами, на сьогоднішній день також триває капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. А також - на вулиці Алма-Атинській.

«Всі ці шляхопроводи не ремонтували понад 40, а деякі і 50 років. На Алма-Атинській, наприклад, не було капремонту з 1959 року, на перетині вул. Теліги та Кирилівської – з 1963 року, шляхопровід на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела не оновлювали з 1976 року. Тепер ці споруди, завдяки капітальному ремонту, отримають «друге життя», – заявив Віталій Кличко.