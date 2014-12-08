Скасували один з поїздів столичної міської електрички

З технічних причин з другої половини дня 8 грудня тимчасово скасовують відправлення одного електропоїзда міської електрички, який рухається по кільцевому маршруту, а саме:

У ранкові години: №№7408, 7421/22, 7433;

У вечірні години: №№7332, 7341/42, 7353/54, 7363.

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на КП "Київпастранс".

В даний час перевезення пасажирів міською електричкою здійснюється 9 електропоїздами, які курсують по кільцевому маршруту.

Про відновлення роботи скасованих електропоїздів буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, що на балансі КП "Київпастранс" для забезпечення пасажирських перевезень міською електричкою знаходиться 12 електропоїздів.