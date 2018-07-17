У Кличка попередили, що затягування з початком реконструкції Шулявського мосту загрожує безпеці киян

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що конкурс на кращий проект реконструкції розв'язки відбувся ще рік тому.

Шулявський міст - інфраструктурний об'єкт, що потребує якнайшвидшої реконструкції.

Про це заявив перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю «Українським Новинам».

«Шулявський міст - це міський інфраструктурний об'єкт, який потребує якнайшвидшої реконструкції. Ми не можемо ризикувати безпекою киян, знову відкладаючи початок робіт. Але і почати їх ми не можемо через авторів альтернативних проектів, які не перемогли на відкритому конкурсі, і які оскаржують його результати. В результаті юридичні формальності не дають нам розпочати роботи», – зазначив Поворозник.

Він нагадав, що конкурс на кращий проект реконструкції розв'язки відбувся ще рік тому.

«Ще рік тому ми провели об'єктивний та прозорий конкурс на проект реконструкції шляхопроводу: Містобудівна рада відібрала спочатку чотири, а потім два - фіналіста проекту. Критерії були чіткими і об'єктивними: проект повинен бути швидким у реалізації і найбільш фінансово раціональним для міського бюджету. Ще одна вимога – проект повинен передбачати найбільш зручні шляхи перенаправлення трафіку під час будівництва, адже ми розуміємо, що з початком робіт почнуться і автомобільні затори. У підсумку переміг проект, який розрахований на 17,5 місяців, має найменшу вартість і, що немало важливо, згідно йому, рух по проспекту Перемоги – одній з головних магістралей міста – не буде повністю закриватися. Проект-переможець був обраний за абсолютно об'єктивними показниками», – пояснив перший заступник голови КМДА.

При цьому, за його словами, відремонтувати Шулявський міст можна навіть швидше, ніж за 17,5 місяців.

«Віталій Кличко поставив завдання якнайшвидше відремонтувати цей міст, щоб ним можна було користуватися на повну потужність. Перша черга повинна бути закінчена вже через рік. Сьогодні у нас головне завдання – негайно розпочати реконструкцію. Ми не можемо більше відкладати реалізацію цього проекту, ризикуючи безпекою жителів міста, які щодня проїжджають Шулявський міст», – констатував Микола Поворозник.