Кличко відкрив унікальні сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки

Востаннє капітальний ремонт сходів та прилеглої території відбувався півстоліття тому. У 2016 році було прийнято рішення про реконструкцію.

Мер Києва Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого туристичного маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.

“Я радий сьогодні презентувати оновлені сходи з Пейзажної алеї на Поділ — до урочища Гончарі-Кожум’яки. Ця зона відпочинку - важливий проект. Ми реконструювали не тільки сходи. Сьогодні ми презентуємо і частину туристичного маршруту в історичному центрі міста”, - сказав Кличко.

Він додав, що та частина маршруту, яку вже облаштували, починається від сходів з Пейзажної алеї та веде до Андріївського узвозу і Алеї художників. Планується, що в майбутньому завершуватиметься великий маршрут біля Арки дружби народів. - Після реконструкції другої черги парку “Володимирська гірка” та зведення пішохідного мосту між гіркою та Аркою дружби народів. Міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів планують відкрити до літа наступного року.

“Спуском, де зараз оновлені сходи, жителі Києва користуються вже понад тисячу років. Кам’яні сходи, що були знайдені колись в цьому місці, датуються Х століттям, - зауважив міський голова. - Переконаний, що ця туристична зона стане одним із найулюбленіших місць відпочинку для киян та гостей столиці", - додав він.

Востаннє капітальний ремонт сходів та прилеглої території відбувався півстоліття тому. У 2016 році було прийнято рішення про реконструкцію. Дерев’яні сходи в урочище Кожум’яки перебували в напівзруйнованому аварійному стані, їх демонтували. Нові зроблені з бетону, проте самі сходинки, - як і раніше, дерев’янні – зі зносостійкої та вологозахищеної термодеревини.

Сходи, довжина яких більше 200 метрів, складаються з 247 сходинок. Ввечері сходи підсвічуються - LED освітлення встановили в перилах.

На схилі, поряд зі сходами, здійснили благоустрій та озеленення території. Укріпили схили, на алеї туристичного маршруту побудували громадську вбиральню. Встановили також тривожну кнопку, камери відеоспостереження на сходах і алеї. Є зони доступу до Wі-Fі. Облаштовано оглядові майданчики, встановлені нові лави та урни, LED освітлення території.