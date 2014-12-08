У Києві 60 неповнолітніх розгромили підпільний гральний заклад - МВС

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, «до Святошинського районного управління міліції столиці надійшло анонімне повідомлення про функціонування залу ігрових автоматів. За вказаною адресою виїхало керівництво Головного управління міліції столиці та Святошинського районного управління, слідчо-оперативна група».

В приміщенні правоохоронці виявили групу неповнолітніх, загалом 60 осіб, які перед цим пошкодили майно, системні блоки та монітори, що знаходилися в залі, поінформували у ВЗГ, додавши, «речові докази, якими здійснено пошкодження, вилучено».

Читайте такожГеращенко розповів подробиці бійки на скандальному будівництві біля метро Осокорки (фото)Крім цього, вилучено комп’ютерну техніку, а саме: системні блоки персональних комп’ютерів у кількості 30 штук, два з яких - в пошкодженому стані, йдеться в повідомленні.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). «Наразі проводиться досудове розслідування, під час якого буде дано правову кваліфікацію дій кожного», - додали в міліції.