У Києві сьогодні встановлять головну новорічну ялинку країни

Ялинку вже сьогодні вранці встановлять на Софійській площі, де цього року відбудуться головні новорічні та різдвяні свята, повідомляє Сегодня.

Прикрашатимуть ялинку тиждень до 19 грудня, дня святого Миколая.

Коштує така ялинка від 7 до 11 тис грн. "Місцевий лісгосп заготовлює такі дерева на дрова і для виробництва меблів. А нам її подарував мер Івано-Франківська: ми витратилися лише на доставку її до столиці. Кияни вже втомилися від штучних дерев і пластикових конусів за мільйони гривень", – говорить президент Folk Ukraine, Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі.

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Сьогодні вранці вранці почався монтаж ялинки. "Ми підготували спеціальну конструкцію-стакан з металу і бетону вагою більше 60 тонн, в якому буде надійно закріплена ялинка. Під деревом буде крижана гірка для дітей. Прикрашати ялинку будемо тиждень: три дні піде, щоб повісити всі іграшки, адже їх буде більше трьох тисяч. Як мінімум, один день займе встановлення маківки і всієї святкової ілюмінації", – розповіла куратор проекту Надія Тутенко.

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Ялинка буде прикрашати Софійську площу до Водохреща, 19 січня. Зазвичай після свят залишки дерева викидали у сміття, але цього року її будуть "утилізувати" по-іншому. "Ми хочемо, щоб ялинка принесла користь. Після свят ми плануємо розпиляти її стовбур (діаметр – 54 см) на невеликі гуртки-поліна. Їх вийде близько 500 штук. Ці кружечки можна пофарбувати або покрити лаком і повісити на стіну. А можна зробити на їх основі годинник, підставку для кухні, картину... 21 січня ми плануємо провести аукціон, і продати ці кружечки по 1000 гривень кожен, а виручені гроші спрямуємо в дитячі будинки: їх список розмістимо у себе на сайті, або підключимо до цієї акції ЗМІ. Людина, що купила кружечок від головної ялинки країни, зможе вибрати дитячий будинок, куди підуть її гроші. Ми увічнимо кожного, хто захоче допомагати дітям", – говорить Добруцький.

Раніше УНІАН повідомляв, що Новий рік біля головної ялинки в Києві зустрічатимуть в національному стилі.