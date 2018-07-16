Кличко: пам'ятник Іллі Муромцю створюють за унікальною технологією

Пам‘ятник Муромцю буде немалим – 11 метрів заввишки разом з пагорбом і гранітним постаментом. Встановлять скульптуру в однойменному парку "Муромець" у столиці.

Пам'ятник богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю, який невдовзі планують встановити в Києві, створюють за унікальною технологією, яку до цього не використовували. Частини для форм скульптури, які потім заливають бронзою, виготовляли за допомогою 3D принтера. Роботи з виготовлення Муромця наближаються до фіналу.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Наближаються до фіналу роботи з виготовлення скульптури Іллі Муромця, яку вже незабаром встановимо і презентуємо в парку «Муромець». Це буде унікальний пам‘ятник, створений за найсучаснішими технологіями, - написав Кличко. - Його частини відливають у формах, виготовлених за допомогою 3D принтера. Такого (для пам'ятника великого розміру) в Україні та, може, й у світі ще не робили!" - додав він.

Мер пояснив, що без застосування 3D принтера роботи могли б затягнутися на декілька років. Таку унікальну технологію запропонував молодий талановитий скульптор Володимир Журавель, який працює над Муромцем. З роботами Журавля кияни уже знайомі. Зокрема, це усім відома скульптура дітей на Поштовій площі.

"Спочатку скульптуру богатиря, для образу якого позував Василь Вірастюк, виліпили, потім відсканували і за допомогою спеціальної програми створили 3D модель. Далі - кожну деталь майбутнього пам‘ятника друкували на 3D принтері, щоб підготувати форми для виливання Іллі в бронзі. Сьогодні в ливарні кипить робота, Муромець бронзовішає. А Володя Журавель - у захваті від творчо-виробничого процесу", - написав Кличко.

Пам‘ятник Муромцю буде немалим – 11 метрів заввишки разом з пагорбом і гранітним постаментом. Встановлять скульптуру в однойменному парку "Муромець" у столиці.

"Не думаю, що варто сперечатися, чи потрібен нам пам‘ятник Муромцю чи ні. Ілля Муромець, який, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв місто Київ і похований у Києво-Печерській лаврі, - це наш богатир, це наша історія. Яку сьогодні, на жаль, намагаються у нас поцупити. Тому Муромець стоятиме в Києві, на території Труханового острова, там, де колись розташовувалася дружина князя Володимира!" - підкреслив Віталій Кличко.

Також він опублікував відео, в якому скульптор розкриває секрети унікальної технології створення Муромця.