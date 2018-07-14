Кличко: ми ремонтуємо дороги, термін експлуатації яких закінчився

Він зазначив, що найближчим часом відкриють рух на оновленій транспортній розв'язці на перетині проспекту Курбаса та вулиць Юри і Покотила.

Термін експлуатації більшості столичних доріг, де сьогодні відбувається капітальний ремонт, закінчився десятки років тому. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

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За попередніх два роки в столиці капітально відремонтували 502 км доріг, які тепер відповідають європейським стандартам. Цього року в планах оновити як мінімум 300 км доріг та проїздів.

«Термін експлуатації автошляхів - не більше 8, максимум 10 років. Після цього дорогу треба повністю оновлювати. А в нас є дороги, які капітально не ремонтували десятки років. І сьогодні ми їх оновлюємо", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що найближчим часом відкриють рух на оновленій транспортній розв'язці на перетині проспекту Курбаса та вулиць Юри і Покотила. За словами мера, це дуже важливий та складний об’єкт. Збудували його в 1972 році і з того часу жодного разу не ремонтували.

«Можете собі уявити, що нагадувала дорога, яка півстоліття була без ремонту. Це вже був тільки напрямок. Крім влаштування нового полотна, ми там поміняли всі комунікації, всі труби, які проходять під дорогою. Облаштували нові тротуари, нове огородження та нове LED–освітлення, яке значно економніше та ефективніше», - заявив Кличко.

Сьогодні, крім транспортної розв'язки на перетині проспекту Курбаса та вулиць Юри і Покотила, триває капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. А також - на вулиці Алма-Атинській.

Окрім робіт з капітального ремонту, у столиці триває і поточний ремонт штучних споруд. Зокрема, сьогодні в роботі 4 пішохідних мости на перетині проспекту Перемоги та Кільцевої дороги (з боку автостанції «Дачна», кінотеатру «Екран», з боку Академмістечка та Петропавлівської Борщагівки).