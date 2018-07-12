Втручання політики у господарську діяльність призвело до проблем у КП «Київський метрополітен» – КМДА

За словами Миколи Поворозника, із 2017 року арештовано всі рахунки метрополітену, що, власне, і не дає можливості говорити про його розвиток.

Втручання політики у господарську діяльність призвело до проблем у КП «Київський метрополітен».

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у прямому ефірі телеканалу «112 Україна».

«Наразі 100 вагонів, придбані на умовах лізингу, лишаються у власності метрополітену й активно обслуговують пасажирів. У вівторок депутати Київради ухвалили рішення, яке направлено на вирішення проблеми КП «Київський метрополітен». Складно працювати, коли політика втручається у господарську діяльність. Саме це призвело до проблем метрополітену. Ні для кого не секрет, що у нас є мільярдні борги за поставлені свого часу вагони, але із 2014 року Київрада відмовилась виділяти кошти метрополітену для оплати лізингових боргів за ці 100 вагонів, і сума боргу наросла дуже серйозно», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, із 2017 року арештовано всі рахунки метрополітену, що, власне, і не дає можливості говорити про його розвиток.

«Майже місяць тому були арештовані й каси метрополітену, що давали змогу за рахунок виручки здійснювати мінімальні найнеобхідніші платежі. Учора Київрада надала дозвіл підприємству вступити у переговори з «Укррослізінг» і вийти на мирові угоди», – зазначив Микола Поворозник.

Він зауважив, що метрополітен завжди був цікавий для кредиторів та інвесторів (наприклад, для Європейського банку реконструкції та розвитку), адже з підприємством, яке є абсолютно зрозумілим позичальником із зрозумілими цінами, завжди із задоволенням працювали.

«Проте відтягування вирішення питання із 2-мільярдним боргом відлякує кредиторів. І саме для того, щоб змінити ситуацію, прийнято відповідне рішення, яке дозволить керівнику КП «Київський метрополітен» розпочати переговори про варіанти і можливу реструктуризацію боргу», – підсумував Микола Поворозник.