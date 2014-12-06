Кияни зустріли бійців 12-го батальйону, які повернулися із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, військовослужбовців під стінами мерії зустрічали скандуванням «Герої», «Дякуємо», «Молодці» і «Слава Україні - Героям слава».

Присутній на зустрічі столичний міський голова Віталій Кличко першим привітав бійців, після чого присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих у боях за Україну героїв.

«Хочу від себе особисто, від Київської міської ради, від Київської міської адміністрації подякувати кожному з вас і від імені всіх киян сказати: щиро дякуємо кожному з патріотів, які сьогодні повернулися додому!», - сказав Кличко.

Після цього Кличко привітав всіх присутніх із Днем українській армії, відзначивши, що її могутність вимірюється не лише зброєю, а й силою духу тих, хто сьогодні готовий захищати незалежність України.

Мер Києва також подякував волонтерам, які допомагають українським бійцям на сході країни, а також вручив грамоти бійцям, які повернувся із зони АТО, після чого надав слово командиру 12-го батальйону територіальної оборони «Київ» Андрію Микиті.

«Всім киянам, які підтримували, дуже велике спасибі за вашу підтримку, за вашу теплоту, за вашу зустріч, і хочу від себе і від 12-го батальйону територіальної оборони запевнити вас, що є у нас в Україні люди, здатні виконувати завдання, які зараз виконує батальйон. Тому я думаю, що наша держава буде в безпеці», - сказав Микита.

У свою чергу один із військовослужбовців, який повернувся із зони АТО, в коментарі кореспонденту УНІАН відзначив, що батальйон повернувся на доукомплектування, що продовжиться близько місяця, після чого бійці знову вирушать в зону бойових дій.

Після завершення урочистої частини більшість з присутніх попрямували маршем на Майдан Незалежності для того, щоб запалити свічки на згадку про загиблих під час АТО військовослужбовців.

Довідка УНІАН. 19 березня 2014 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про створення оперативних штабів при обласних державних адміністраціях прикордонних областей України. 30 березня 2014 року в.о. президента України Олександр Турчинов доручив керівникам обласних адміністрацій почати створення батальйонів територіальної оборони в кожній області України.

12-й батальйон територіальної оборони «Київ» - окремий батальйон, що створений в Києві й перебуває в оперативному підпорядкуванні Міністерства оборони України.