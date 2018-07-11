Ціна київського метро залишиться однією з найнижчих у світі

Майбутню ціну в київському метро порівняли з цінами підземок у світі.

Навіть після 14 липня, коли проїзд у київському метрополітені коштуватиме від 6 гривень 30 копійок, ціна поїздки в столичній підземці залишиться однією з найнижчих у світі.

Про це свідчать дані інфографіки з цінами на проїзд в містах світу, яка опинилася в розпорядженні УНІАН. Для зручності всі ціни в ній переведені в гривню.

Ближче всього до київської ціною виявилася столиця Литви Вільнюс, де проїзд коштує 24 гривні. У той же час проїзд у метро Варшави – столиці нашого найближчого сусіда Польщі – обійдеться вже в 28 гривень.

Якщо ж говорити про країни Західної Європи, то тут розцінки на проїзд, у порівнянні з новою ціною проїзду в Києві, відрізняються вже на порядок. Наприклад, в Амстердамі за одну поїздку доведеться викласти 71 гривню.

Лідирують же в рейтингу цін на проїзд країни Скандинавії та Великобританія. У столицях цих держав за послуги громадського транспорту з вас візьмуть не менше 100 гривень.