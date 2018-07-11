З 14 липня поїздка в київському метро буде коштувати 6 гривень 30 копійок

Для підвищення тарифів на проїзд існують об’єктивні причини.

Підвищення ціни за проїзд – це нелегке рішення для міської влади, разом з тим кияни мають розуміти: щоб можна було безпечно та якісно їздити на громадському транспорті, потрібно за це й відповідно платити. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у прямому ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, для тих, хто активно користується громадським транспортом, одна поїздка обходитиметься у середньому від 6,30 грн до 6,50 грн, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми понад три місяці говоримо про необхідність підвищення. Відбулось чимало обговорень із фахівцями у галузі економіки та іншими профільними спеціалістами», – зазначив Микола Поворозник.

Він зауважив, що для підвищення тарифів на проїзд існують об’єктивні причини, серед яких подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та підвищення мінімальної заробітної плати.

«Річ у тому, що пасажири не бачать, що відбувається у тому ж КП «Київпастранс». Сьогодні є вільні вакансії у цьому підприємстві для понад 2000 осіб. Водій, який працює із раннього ранку до пізнього вечора, має відпочивати два дні, але маючи таку кількість вакансій, «Київпастранс» не може собі такого дозволити. А чому бракує водіїв? Бо низька заробітна плата. Тож із одного боку ціни за проїзд у транспорті «кусаються», а з іншого – близько 10 тисяч працівників «Київпастрансу» та 8 тисяч працівників «Київського метрополітену» працюють понаднормово. Адже ми хочемо, щоб метро починало працювати о 05:00 та закінчувало о 01:00, хочемо нічні маршрути тролейбусів і таке інше. Додаткові кошти, які буде залучено після підвищення, підуть на виплату зарплат, а також оплату паливно-мастильних матеріалів та електроенергії для забезпечення роботи цих двох підприємств», – зауважив Микола Поворозник.

Він окремо додав, що оновлення рухомого складу та започаткування нових маршрутів відбувається винятково за бюджетні кошти, а не за рахунок підвищення тарифів на проїзд.

Як стало відомо УНІАН, підвищення ціни на проїзд у столичному метрополітені слід очікувати 14 липня.