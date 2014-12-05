Побудувати метро на Троєщину можна за 2 роки - Кличко

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу “Київ”.

“Розглядається багато варіантів з’єднання Троєщини з правим берегом. Але ми повинні сконцентруватися на тому, щоб запустити гілку метро, яка запланована на Троєщину. Зв’язати лівий і правий береги через Подільсько-Воскресенський міст за допомогою метро можливо протягом двох років. Але за однієї умови – податки киян залишатимуться в місті і припиняться вилучення ПДФО”, - наголосив мер.

Читайте такожУ Києві відкрили окрему смугу громадського транспорту для Троєщини

Кличко зазначив, що у Києві має бути сучасний комфортний європейський транспорт. І зауважив, що світ переходить на найбільш екологічні види транспорту, зокрема, трамваї.

За його словами, міська влада планує оновити рухомий склад і придбати нові сучасні безшумні трамваї.

“Це питання в пріоритеті. Такі трамваї виробляються в Україні. І я мрію, щоб такі трамваї вже наступного року з’явилися в Києві”, - сказав столичний голова.