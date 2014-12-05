Кличко: Палива на ТЕЦ в Києві має вистачити до кінця опалювального сезону

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Київ”.

“Побачивши інформацію нібито про брак вугілля на ТЕС, я поставив запитання фахівцям, які відповідають за енергопостачання Києва. Вони відзначили, що на сьогодні столичні електростанції на газі працюють в нормальному режимі. Звичайно, все залежить від постачання газу в країну. Але, як відомо, контракт був підписаний і постачання повинне бути. Щодо вугілля. Дарницька ТЕС працює на вугіллі і забезпечує 8% від енергозабезпечення Києва", - сказав Кличко.

За його словами, станом на 5 грудня "запаси вугілля на складі - 57 тис тонн".

"Зараз здійснюється транспортування ще 33 тисяч тонн палива для потреб Дарницької ТЕС. За попередніми прогнозами, палива вистачить до кінця опалювального сезону”, - підкреслив міський голова столиці.

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Він закликав киян не піддаватися паніці. Водночас звернувся до мешканців столиці з проханням ощадливо використовувати енергію, впроваджувати енергозберігаючі технології, оскільки в країні дійсно існує дефіцит енергії і енергоносіїв.

Мер Києва також відзначив, незважаючи на віяльні відключення електроенергії в країні, у “Київенерго” запевняють, що будинки киян і стратегічні підприємства столиці не вимикатимуть від постачання електроенергії.

“Ми робимо все, щоби у Києві було тепло і світло”, - запевнив мер.