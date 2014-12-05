Депутатам Київради закуплять планшети

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олександр Пабат.

"Сьогодні пакет документів – папка на 500 стор. (проекти рішень, пояснювальні записки, супровідні документи) – обходиться 60-70 грн за одиницю. Крім 120 примірників для депутатів, щоразу готують додаткові 10-20 пакетів для заступників голови міськадміністрації, для Кабміну, ВР", – розповів він.

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Порядок денний президій, а потім і самих сесій розсилатимуть або "заливатимуть" кожному народному обранцю на планшет.

Терміни нововведення, фінансові та технічні питання зараз знаходяться на стадії узгодження.