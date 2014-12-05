Депутатам Київради закуплять планшети
17:39, 05 грудня 2014Київ
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Народних депутатів Київради обіцяють забезпечити планшетами, щоб скоротити паперообіг у мерії.
Порядок денний "заливатимуть" кожному нардепові на планшет / УНІАН
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олександр Пабат.
"Сьогодні пакет документів – папка на 500 стор. (проекти рішень, пояснювальні записки, супровідні документи) – обходиться 60-70 грн за одиницю. Крім 120 примірників для депутатів, щоразу готують додаткові 10-20 пакетів для заступників голови міськадміністрації, для Кабміну, ВР", – розповів він.
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Порядок денний президій, а потім і самих сесій розсилатимуть або "заливатимуть" кожному народному обранцю на планшет.
Терміни нововведення, фінансові та технічні питання зараз знаходяться на стадії узгодження.
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