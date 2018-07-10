Киян закликали підтримати петицію про будівництво прямого виходу з метро ВДНХ

Прямий вихід із метро "Виставковий центр" до центрального входу Національного виставкового центру було передбачено проектом, але він так і не був реалізований.

На сайті Київради зареєстрована петиція про будівництво виходу зі станції метро "Виставковий центр" до існуючого підземного переходу через проспект Академіка Глушкова.

Згідно з текстом петиції, Національний виставковий центр приваблює тисячі відвідувачів, однак щоб потрапити туди зі станції метро їм доводиться користуватися "незручним і нелогічним" шляхом. "Адже вийти з підземного простору, щоб спутиться через 80 метрів в підземелля і знову піднятися, це дуже незручно", - зазначають автори петиції.

Також у тексті зазначається, що в дні проведення масових заходів через велику кількість людей багато хто йде до метро безпосередньо через проспект Глушкова, чим створюються аварійні ситуації і зростають ризики травмування людей внаслідок ДТП.

Автори петиції пропонують добудувати частину підземного виходу зі станції метро "Виставковий центр" та об'єднати його з існуючим підземним переходом.

Це дозволить спростити шлях до метро для гостей Виставкового центру і зменшити ймовірність аварійних ситуацій на проспекті Глушкова.

Підтримати петицію закликав на сторінці в Facebook також директор Національного виставкового центру Євген Мушкін.

"У 2011 році, коли відкрили станцію метро "Виставковий Центр", місто не зробило передбачений проектом прямий вихід із метро до центрального входу ВДНГ. В результаті тепер усі відвідувачі Експоцентру мучаться: потрібно вийти з метро на вулицю, пройти через вузький коридор жлободрома з кіосків, перейти дорогу по світлофора, потім спуститися в підземний перехід і тільки тоді вийти до ВДНГ. При чому з коляскою це непрохідний шлях - потрібно йти на 600 метрів далі", - пише він.