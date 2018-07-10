Київ отримає кошти від фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та Україною

ЄІБ виділяє 75 млн євро, які отримають пʼять найбільших міст України – Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків.

У рамках підписаної фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у рамках проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» Київ має шанси отримати 37,6 млн євро. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. За його словами, у столиці є два бенефіціари проекту – КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху в м. Києві».

За словами Дмитра Давтяна, КК «Київавтодор» попередньо може отримати 10,9 млн євро. Кредит планується витратити на будівництво 12 магістральних велосипедних маршрутів відповідно до Концепції розвитку велосипедної інфраструктури у Києві. Їхня загальна протяжність – 123,2 км.

Другий бенефеціар – КП «Центр організації дорожнього руху в м. Києві» – претендує на 27,7 млн євро. Їх направлять на створення пункту керування № 2 (Лівий берег) у складі центрального пункту керування АСКДР із новітніми технічними засобами інтелектуальної транспортної системи (ІТС) – контролери, відеодетектори, відеокамери, ліцензійне програмне забезпечення, відеостіна, обладнання ЦПК тощо – 3,5 млн євро.

Крім того, передбачена модернізація центрального пункту керування АСКДР новітніми технічними засобами – 3 млн євро, розробка та впровадження інтелектуальної транспортної системи – 10 млн євро, впровадження комплексів візуальної ідентифікації транспортних засобів для моніторингу транспортних потоків у Києві – 1,1 млн євро. Також кошти підуть на заходи з реалізації безпеки руху на небезпечних нерегульованих переходах (проектування та виконання робіт) –1,5 млн євро, створення єдиної бази геопросторової схеми ОДР (організації дорожнього руху) – 1,1 млн євро. На систему перерозподілу транспортних потоків на мосту імені Є. О. Патона планують витратити 6,5 млн євро.

«Кошти потрібні нам, щоб поліпшити загальну ситуацію на дорогах, зробити їх безпечними і комфортними. Я вважаю, що це одна із основних задач, яку маємо перед собою наразі, і досягнути її потрібно максимально швидко», – підкреслив Дмитро Давтян.

Нагадаємо, що під час Саміту Україна-ЄС, що відбувається у Брюсселі, підписано фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком у рамках проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». ЄІБ виділяє 75 млн євро, які отримають пʼять найбільших міст України – Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків. Проектом «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» передбачено здійснення заходів, які спрямовані на зниження рівня смертності, травматизму на вулицях міст, зменшення кількості ДТП, створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху. Крім того, він спрямований на підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію місць концентрації ДТП та ділянок із підвищеною аварійністю, усунення системних проблем і прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні. Ці інвестиції також стимулюватимуть перехід до більш екологічно чистої системи громадського транспорту та сприятимуть економічному зростанню України.