Влада Києва зносить торговельні об’єкти з продажу преси

Агентство “Союздрук” інтерпретуює такі дії з боку КМДА як тиск на друковані ЗМІ на передодні виборів.

КП "Благоустрій" розпочав демонтувати у Києві торгівельні об’єкти з розповсюдження преси "Союздрук".

Мотивацію та логіку таких дій у КМДА не пояснюють - про це розповіли у ТОВ “Агентство “Союздрук”.

Так, згідно інформації, наданої представниками “Союздруку” виконавці КП “Благоустрій" вже демонтували два торгівельних об’єкти в самому центрі Києва. На найближчому засіданні міськради планують ухвалити рішення про ліквідацію ще десяти таких об’єктів, а на черзі "подання" про знищення загалом 50 таких торгівельних точок з продажу газет та журналів. Про це повідомляється на сайті київської міськради.

У офіційному зверненні трудового колективу агентства "Союздрук" до міського голови зауважується, що така тактика міської влади абсолютно не співвідноситься з європейськими принципами та принципами вільного розповсюдження преси. Адже у будь-якій європейській країні посягання на торговельні павільйони, де продають друковані ЗМІ, інтерпретується як посягання на свободу слова.

Агентство “Союздрук” інтерпретуює такі дії з боку КМДА як тиск на друковані ЗМІ на передодні виборів. “У нашому випадку обрано найкоротший шлях: цинічне перекриття каналу постачання видань до читачів. Громадян просто “відрізають” від можливості отримувати інформацію, чим обмежують їх право вибору та формування власної думки”- говорить керівник агентства "Союздрук" Ганна Кулаківська.

Окрім того йдеться про матеріальні збитки друкованих видань, які втратять ринок роздрібного збуту. Передплата сьогодні стає дедалі менш популярною. А ось купити свіжу газету, журнал чи просто довідник садівника ще поки доступно.

Як зазначила Ганна Кулаківська, на місці об’єктів з продажу преси може з’явитися що завгодно: від кіосків з продажу шаурми до тютюнових яток.

“За часи нашого існування, особливо в останні десятиліття, було чимало спроб знищити "Союздрук" в тій чи іншій мірі. Але щоб ось так, просто від міської влади йшла ініціатива ліквідації торговельних об’єктів, де продаються друковані видання – це просто абсурд! Я не виключаю, що почався якийсь "переділ" впливів та зміщення бізнес-інтересів щодо земельних ділянок. Але ж мова йде про ЗМІ та право українців на вільний доступ до інформації й свободу слова! Які тут можуть бути "переділи"? - говорить Кулаківська.

У приписах, згідно до яких влада Києва з подання КП "Благоустрій" планує знищити торговельні об’єкти з продажу преси, йдеться про те, що нібито там замість газет продають що завгодно. Але в “Союздруку” називають це нісенітницею. Адже за законом відповідність функціональному призначенню є саме тоді, коли продається 75% саме заявленого товару. У даному випадку – це газети та журнали. А решта – то супутня продукція. Канцелярське приладдя, сувенірна продукція, тощо.

Як вже згадувалося вище, Агентство "Союздрук" провело загальні збору трудового колективу, на яких було прийнято звернення до міського голови Віталія Кличка з проханням розглянути ситуацію та припинити це свавілля.

Довідка: Агентство "Союздрук" на сьогодні розповсюджує такі газети як: “Сьогодні”, “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Факти і коментар”, “Бульвар Гордона”, “День”, “Комсомольська правда в Україні”, “Дзеркало тижня”, “Дзеник Київський”, “Вісті”, “ТВ парк”, “Хрещатик”, в цілому біля 300 найменувань різних друкованих видань.